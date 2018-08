Raila ODM Releases Campaign Schedule For Migori Senate Race, Sidelines Governor Obado

ODM ITINERARY/CAMPAIGN STRUCTURE FOR THE FORTHCOMING SENATORIAL BY ELECTIONS IN MIGORI COUNTY

(Party Candidate- Dr. Mbogo Ochilo Ayako)

1. SUNA EAST

Junet Muhammed

Pamela Ochieng’

Esther Passaris

Opiyo Wandayi

2. AWENDO

John Mbadi

Walter Owino

Rosa Buyu

Sam Atandi

3. RONGO

Gladys Wanga

Babu Owino

James Orengo

Paul Abuor

4. URIRI

Mark Nyamita

Otiende Amollo

Millie Mabona

Fred Ouda

5. NYATIKE

Opondo Kaluma

Elisha Odhiambo

Mishi mboko

Odege Tom

6 Kuria East

Ledama Ole Kina

Abdulswammad Mohammed Sharif

Martin Peters Owino

7. KURIA WEST

Adipo Okwome

Christine Ombaka

Tj Kajwang’

Wilson Sossion

8. SUNA WEST

George Aladwa

Lilian Gogo

Simba Arati

Anthony Oluoch

Raila Odinga,Hassan Joho,Edwin Sifuna will camp in Migori county for three days (From October 3rd to 5th in order to drum up Support for Hon. Ochillo Ayako.

He will be joined by all the elected/Nominated ODM Senators including Amos Wako, Moses Kajwang’, Sam Ongeri, Fredrick Outa, Erick Okongo Among others

ODM Sec. General

Edwin Sifuna