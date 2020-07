List of senators who shot down Mt Kenya’s revenue sharing -‘One Man One Vote One Shillings’

Here is the list of Senators who voted a NO to the One man , one vote, one shilling revenue distribution formula that was being pushed by Mt Kenya region.

1. Sen. Eric Okong’o OMogeni

2. Sen. Ibrahim Ali

3. Sen. Issa Juma

4. Sen. Hajj Moh’d Yussuf

5. Sen. Hargura Godana

6. Sen. Ekal Malachi

7. Sen. Boniface Kabaka

8. Sen. George Khaniri

9. Sen. Kindiki Kithure

10. Sen. Lelegwe Ltumbesi

11. Sen. Sam Ongeri

12. Sen. Anwar Loitiptip

13. Sen. Stewart Madzayo

14. Sen. Mahamud Mohamed

15. Sen. Cleophas Malala

16. Sen. Fatuma Dullo

17. Sen. Wario Juma

18. Sen. Philip Mpaayei

19. Sen. Kipchumba Murkomen

20. Sen. Mutula Kilonzo

21. Sen. Johnes Mwaruma

22. Sen. Mwinyihaji Faki

23. Sen. Ledama Ole Kina

24. Sen. Sakaja Johnson

25. Sen. Enoch Wambua