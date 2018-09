LIST: 250 MPs Confirm They Will OPPOSE Uhuru’s 8% VAT Bill; Uhuru Will Be Embarrassed In Parliament

The list of our MPs who have confirmed their their support for mwananchi to oppose the VAT bill as presented by the president in tomorrow’s vote. Interesting that MPs from Uhuru, Ruto Raila Kalonzo strongholds are standing firm with common mwananchi in oppossing the punitive taxes.

1.Hon Anthony Oluoch

2.Hon Osotsi

3.Hon Njagagua

4.Hon Nelson

5. Hon Hassan Banissa

6.Hon Mohamed Lagdera

7.Hon Beatrice Adagala

8.Hon Ahmed

9.Hon Abdi

10.Hon Chris Wamalwa

11.Hon Christopher Nakuleu

12.Hon Olago Aluoch

13.Hon Owen Baya

14.Hon Geoffrey Omuse

15. Hon Onyonka

16.Hon Elisha Odhiambo

17.Hon Flo Mutua

18. Hon Martha Wangari

19.Hon Paul Abuor

20. Hon Ernest Kivai

21. Hon Amollo

22. Hon Mathias Robi

23. Hon Cate Waruguru

24. Hon Fatuma Gedi

25. Hon Jaguar

26. Hon Dominic Kipkoech

27. Hon Charles Nguna (CNN)

28. Hon Ezekiel Machogu

29. Hon Kanchory Memusi

30. Hon Ahmed Kolosh

31. Hon Robert Mbui

32. Hon Wanga

33. Hon Kathuri

34. Hon Kingi

35. Hon Mejja Donk

36. Hon Rashid Amin

37. Hon Nelson Koech

38. Hon Caleb Amisi

39. Hon Joshua Kimilu

40. Hon James Koyoo

41. Hon Didmus Barasa

42. Hon Vincent Kemosi

42. Hon Samuel Arama

43. Hon Serem Cornelly

44. Hon Wiberforce Ojiambo

45. Hon Sylvance Osoro

46. Hon Patrick Munene

47. Hon Rehema Dida

48. Hon Faith Gitau

49. Hon Daniel Tuitoek

50. Hon Jayne Kihara

51. Hon Dr Pukose

52. Hon Dr. Pamela ODHIAMBO

53. Hon James Gichuhi

54. Hon Epuyo Nanok

55. Hon. Adan Haji Yussuf

56. Hon. Joshua

57. Hon Alfred Keter

58. Hon. Sossion

59. Hon Mbogo

60. Hon Maore RM

61. Hon justus kizito

62. Hon Mark Lomunokol

63. Hon Aladwa

64. Hon Marwa Maisori

65. Hon Bashir

66. Hon Jonah Mburu

67. Hon Brighton Get in

68. Hon Odege

69. Hon Paul Nzegu

70. Hon Nimrod Mbai

71. Hon Wamuchomba

72. Hon Dan Mwashako

73. Hon Charity Chepkwony

74. Hon Paul Mwirigi

75. Hon Jared Okello

76. Hon Jones Mlolwa

77. Hon Kubai Iringo

78. Hon Ken Okoth

79. Hon Wilson Kogo

80. Hon Nzambia

81. Hon Mule

82. Hon Joshua Kandie

83. Hon Millie Mabona

84. Hon Mishi Mboko

85. Hon Charles Kilonzo

86. Hon Joshua Kutuny

87. Hon Gideon Koskei

88. Hon Amina Gedow

89. Hon Wangari Mwaniki

90. Hon Joash Nyamoko

91. Hon Abdi Salan

92. Hon Janet Ongera

93. Hon Kipsengeret Koros

94. Hon Gideon Mulyungi

95. Hon Johana Ngeno

96. Hon Ken Aramat

97. Hon Hassan Hulufo

98.Hon George Theuri

99.Hon Tindi Mwale

100.Hon Kuria Kimani

101.Hon Fred Ouda

102.Hon Daniel Rono

103.Hon Sophia Abdi

104. Hon Alice Wahome

105. Hon Omar Mohamed

106. Hon Ahmed Bashane

107. Hon Aisha Jumwa

108.Hon Simba Arati

109 Hon Hillary Kosgei

110. Hon Lomenen

111.Hon Lokiru Ali

112.Hon Dr James Nyikal

113.Hon Sharif Ali

114.Hon Mary Wamaua

115.Hon Rosa Buyu

116.Hon Silas Tiren

117.Hon Beatrice Nkatha

118. Hon Ben Tayari

119. Hon Jane Njiru

120. Hon Kirima

121. Hon Murugara

122.Hon Sakwa Bunyasi

123. Hon Mutunga Tigania

124. Hon Mercy Gakuya

125. Hon Aden Keynan

126. Hon Irene Kasalu

127. Hon John Kiarie.

128. Hon Dennitah Ghati

129. Hon. Chris Omulele

130. Hon. Jesca Mbalu

131. Hon Maanzo

132. Hon Zulekha

133.Hon Mugambi

134.Hon Vincent Tuwei

135.Hon Seronei

136.HonMoroto

137.Hon Ken Chonga

138. Hon Joyce Korir

139.Hon Patrick Makau

140.Hon Shadrack Mose

141. Hon Gichunge Kabeabea

142. Hon Haika Mizighi

143. Hon Abdikarim

144. Hon. Mark Nyamita

145. Hon. Moitalel Ole Kenta

146. Hon. Nixon Korir

147. Hon. Rehema Namasa

148. Hon. Anab Subow

149. Hon. Edith Nyenze

150. Hon. Joyce Khameme

151. Hon Nasri Sahal Ibrahim

152. Hon Abdi Shurie

153.Hon Mwambu Mabongah

154.Hon prof Zadoc Ogutu

155. Hon. Eng. Kawaya

156. Hon Japheth Mutai

157. Hon Kamoti Mwamkale

158.Hon Charles Were

159. Hon. Ngirici

160. Hon Peter Mwathi

161.Hon Rahim Dawood

162.Hon WalterOwino

163.Hon Catherine Wambilianga

164. Hon. Ferdinand Wanyonyi

165. Hon. Janet Nangabo

166. Hon. Dr. James Murgor

167. Hon. Dr. Ombaka

168. Hon. Peter Masara

169. Hon Elsie Muhanda

170. Hon. Joseph Tonui

171. Hon. Dr. Tum

172. Hon Dr James Murgor

173. Hon Wafula Wamunyinyi

174.Hon Babu Owino

175.Hon Lentoimaga

176. Hon. Muchiri Nyaga

177.Hon Kago Walydia

178. Hon Jude Jomo

179.Hon Gladwell Cheruiyot

180.HonAlex Kosgey

181.Hon Ayub Savula

182.Hon Innocent Obiri

183.Hon Mwanyanje Mbeyu

184.Hon Alpha Miruka

185.Hon Omboko Milemba

186.Hon Mawathe

187.Hon. John Mbadi

188.Hon Kingara

189.Hon Wamacukuru

190.Hon Titus Khamala

191. Hon William Kamket

192.Hon Emanikor

193.Hon Raphael Wanjala

194.Hon Hon Malulu

195.Hon Odanga

196.Hon Enock Kibunguchi

197.Hon Dr Mohamud Sheikh

198.Hon Badi Twalib

199.Hon Kaunya

200.Hon T J Kajwang

201.Hon Abdi Tepo

202.Hon Naicca

203.Hon Kivasu Nzioka

204.Hon John Mutunga

205. Hon David Mboni

206.Hon Sam Atandi

207. Hon. Dr. Lilian Gogo

208. Hon. Dr. Eve Obara

209. Hon. Dr. Gideon Ochanda

210. Hon. Karan

211. Hon. Owino Ndhiwa

212. Hon Qalicha Wario

213. Hon. Kawira

214. Hon. Muchangi

215. Hon. Leku Montare

216. Hon. Ben Momanyi.

217. Hon. Muchira.

218. Hon. Kwenya.

219. Hon. Kiaraho

220. Hon Lochakapong

221. Hon Arbelle Malimo

222. Hon. Mohamed D Duale

223. Hon. Lekumontare

224. Hon. Munene Wambugu

225. Hon. Agoi

226. Hon Christopher Aseka

227. Hon Liz Chelule

228. Hon Boss Sholei

229. Hon Anthony Kiai

230. Hon. Jerusha Momanyi

231. Hon. Jacqueline Oduor

232. Hon. Lilian Tomitom

233. Hon. Ali Wario

234. Hon. Said Hiribae

235. Hon Lemein

236.Hon Shakeel Shabbir

237.Hon Chachu Ganya

238. Hon. Kassim Tandaza

249. Hon. Mawathe

250.Hon florence Bore