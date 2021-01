Hon. Moses Kuria SHOCKS dynasties , gives list of Mt. Kenya MPs on their way to Tanga tanga

By Moses Kuria via FB

Dear Mt Kenya voter, if your MP is on this list kuna kazi tutasaidiana 2022

1. Sen Beth Mugo

2. Sen Kimani Wamatangi

3. Sen Charles Kibiru

4. Sen Njeru Ndwiga

5. Sen Ephraim Maina

6. Sen Mwangi Githiomi

7. Hon Peter Mwathi

8. Hon Jonah Mburu

9. Hon Jude Njomo

10. Hon Paul Koinange

11. Hon Kago wa Lydia

12. Hon Simon Kingara

13. Hon Wanjiku wa Kibe

14. Hon Gathoni wa Muchomba

15. Hon Wainaina Jungle

16. Hon Eng Nduati Ngugi

17. Hon Mary Wamaua

18. Hon Muturi Kigano

19. Hon Kihara Kimari

20. Hon Ruth Mwaniki

21. Hon Maina Kamanda

22. Hon Sabina Chege

23. Hon Kabinga Thayu

24. Hon Munene Wambugu

25. Hon AG Kiai High Flyer

26. Hon JM Gichuhi

27. Hon Gichuki Mugambi

28. Hon Kanini Kega

29. Hon Ngunjiri Wambugu

30. Hon David Kiaraho

31. Hon Kwenya Thuku

32. Hon Amos Kimunya

33. Hon Jeremiah Kioni

34. Hon Charles Kanyi Jaguar

35. Hon Waihenya Ndirangu

36. Hon Mercy Gakuya

37. Hon Stanley Muthama

38. Hon Joseph Manje

39. Hon Martha Wangare

40. Hon Samuel Gachobe

41. Hon Kimani Kuria

42. Hon David Gikaria

43. Hon Cate Waruguru

44. Hon Kareke Mbiuki

45. Hon Wanjiku Njiru Thitima

46. Hon Rahim Dawood

47. Hon Kawira Mwangaza

48. Hon Maore Maoka