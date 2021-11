List of properties acquired by the former MD Joe Sang of Kenya Pipeline Company while in office

PROPERTY NAME & TIME OF PURCHASE Location Holder (proxie) & Number VALUE

1. Residential building-Opposite central bank (2020) Eldoret Kapsabet Tea out growers/Eldokap Holdings BLOCK 6/85, 350,000,000

2. South B plot (2017) Nairobi, Solomon tanui LR 14/528, 50,000,000

3. Arthi River junction/Mombasa Road juction (2019) Apartment flat No. M 57 Great wall Gardens II Benard Sang, LR12581/14, 5,000,000

4. Mavoko 2019, Great wall Apartments Block J A003 Name Not known, 4,000,000

5. Karen Land (2014)-Nairobi, Near KCB training school Karen, SUNBURN Company LR 12302/8, 30,000,000

6. Rongai (2019), Rongai, Name Not known. 15,000,000

7. Lower Elgon view house (2019) Eldoret Eldoret, Kapsabet tea outgrowers company Block 13/868, 35,000,000

8. Pioneer (2018)-Eldoret, Eldoret Sebran Holdings Block 14/71, 20,000,000.

9. Pioneer- (2018)-Eldoret, Eldoret, Sebran Holdings Block 14/65, 20,000,000

10. Pioneer- (2018)-Eldoret, Eldoret, Sebran Holdings Block 14/64, 20,000,000.

11. Plot in Pioneer-Opposite Citam church-Eldoret 2017, Eldoret, Kapsabet tea outgrowers company 20,000,000

12. Plot in Langas-Near Police station (2017)-Eldoret Eldoret, Kapsabet tea outgrowers company, 35,000,000

13. Plot in Langas-Near Police station (2019)-Eldoret Eldoret, Kapsabet tea outgrowers company, Block 1/85, 35,000,000

14, Racecourse-Near Viilagio pub(2017) ELDORET Eldoret, Kapsabet tea outgrowers company 35,000,000.

15. Shares in Sergoit farm(2014), Eldoret Sergoit Company Limited, 50,000,000

16. Kapsoya-Eldoret, Eldoret. Name Not known BLOCK 9/1929, 20,000,000

17. Kapsoya-Eldoret, Eldoret, BLOCK 9/1947-SOLD IN 2020-Exchanged with BLOCK 6/85, 200,000,000

18. Kapsoya-Eldoret yr 2015, Eldoret, BLOCK 9/3337 20,000,000

19. Chepterit Land, 10 acres with tea yr 2017 Chepterit Was owned by Kazungu formery KPC 10,000,000

20. Kajiado yr 2020, Kajiado, KJD/OLEKASASI/1716 10,000,000

21. Saoset in Bomet yr 2020, 4.91 acres. Name Not known, 4,000,000

22. Cheplaskei in Eldoret yr 2020, 10 acres Exhanged with SITIENEI-AUSTRALIA with Kuinet Land, 50,000,000

23. Chesunet Eldoret (2acres) yr2019. Moi University Name Not known, 2,000.000

24. Chebarbar-Chepterit with tea and animals 7.302 yr 2020. Arwos-Chebarbar. Name Not known Aprox. 22,000,000

25. Kipsigak-Kapsabet with tea 6.282 acres (2020) Kipsigak- Kapsabet. Name Not known 6,282,000

26. Kapseret-Near Sudi’s home (15@ 3m) 2015 Eldoret. Name not known 30,000,000 Sold

27. Kapseret-Near late Kiplagat’s home 5 acres yr 2015, ELDORET. Name not known 30,000,000 Sold

29. Kericho municipality upgraded in 2019 Kericho Peter Ngeno Block 5/413, 60,000,000

VEHICLE NAME VEHICLE NUMBER REGISTRATION NAME/CURRENT HOLDER VALUE

1. Range rover-Navy blue. KCX 222R Registred under Richard Kipkorir Tanui (Brother) +61 498 187 228 and 0708351170 30,000,000/=

2. Ford Ranger red KCX 222H. Registered under Charles Tanui, 5,000,000/-

3. Mercedes Benz GLA 250 bronze. KCW 222N Registered under Solomon Kingetich Tanui (Brother) 0720179844, 6,000,000/=

4. Mercedes Benz E class black KCW 001J Registerd under Benard Kipkorir Sang, 5,000,000/=

5. Mercedes Benz GL 450 CDI black KCB 969D Registered under Benard Kipkorir Sang 0720 745027 5,000,000 Sold

6. Mercedes Benz GL 450 CDI blue KCU 444R. Not known 8,000,000 Sold

7. Toyota Prado Black KCR 098F Third party not known 6,000,000

8. Toyota RAV 4 Blue KCX 770Z. Registered under Thomas Kipkoech Kutto 07204 438306, 4,000,000

9. Ford Ranger KDB 222P. Log book in name of Agnes chepngetich Mutai 0723140530, 2,000,000

10. Toyota Axio KCK 945V Charles Kiprotich Tanui 800,000

11. Toyota Axio KCE 881. Charles Kiprotich Tanui 800,000 Sold

12. Toyota Hilux pickup KCH 222. Kapsabet tea outgrowers 6,000,000 sold.

13. Toyota Lexus L570 KCA 444W. Not Known 10,000,000 sold

15. 14. Toyota Land cruiser KBZ 444A. Charles Tanui 6,000,000 Sold.

16. Mercedes Benz C 230 KBU 802P. Charles Tangi 2,000,000 Sold

17. Toyota Land Cruiser KBZ 444A Charles Tanui 5,000,000 Sold