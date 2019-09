Bombshell: Miguna releases list of top thieves and land grabbers in Kenya

TOP 46 THIEVES & LAND-GRABBERS IN KENYA OF ALL TIMES

1. Jomo Kenyatta.

2. Daniel arap Moi.

3. Uhuru Kenyatta.

4. Muhoho Kenyatta.

5. George Muhoho.

6. Mrs. Nigna Kenyatta.

7. Gathecha Muhoho.

8. Njenga Karume.

9. John Michuki.

10. Nicholas Biwott.

11. Joshua Kulei.

12. Charles Nyachae.

13. Chris Kirubi.

14. Charles Njonjo.

15. James Kanyotu.

16. Njoroge Mungai.

17. Mwai Kibaki.

18. Kamlesh Pattni.

19. William Ruto.

20. Zakayo Cheruiyot.

21. Raila Odinga.

22. Terrer Kulei.

23. Pankaj Somaia.

24. Ketan Somaia.

25. Evans Kidero.

26. Hassan Joho

27. Josiah Kiplagat.

28. Alnoor Kassam.

29. Harun Mwau

30. William Kabogo

31. Gad Zeevi.

32. Akber Esmail.

33. Naushad Merali.

34. Horatius de Gama Rose.

35. Mohammed Bawazir.

36. Mohammed Aslam.

37. Alnoor Kassam.

38. Charles Field-Marsham.

39. Joseph Schwartzman.

40. Ben Sassoon.

41. Danny Vardi.

42. David Bartknowski.

43. Mohamed Akasha.

44. Chris Murungaru

45. Humphrey Kariuki.

46. Samuel Gichuru

…Patriots, feel free to add more names and/or publish your own lists. Let us expose all thieves, looters, land-grabbers, loggers, money launderers, ivory smugglers, human traffickers, drug dealers and cartels.

#DespotsMustFall