NTV’s Mark Maasai Caught Red Handed ‘Eating’ Co Anchor Gladys Gachanja Inside The studio

Yes, it finally happened, Mark Maasai was caught red handed literally doing nice stuff with his colleague hmmm, he is now elevated to a senior Team Mafisi life member ! Check out Mark ogling at the light skin beauty as he smiled away like a love struck teenage boy.
Comments
Anonymous says
WHY MUST THIS BE A VITAL OBSERVATION THAT THE WHOLE NATION MUST BE ALERTED TO WATCH IN SPITE OF ALL TURMOILS IN KENYA?
A BEAUTIFUL WOMAN FOR A DARK-SKINNED AFRICAN OR AFRICAN AMERICAN MAN IS NOT DARK SKINNED BLACK AFRICAN WOMAN!
THE VERY SELF LOATHING DARK SKINNED BLACK MEN ARE HELLBENT ON WAGING A FEROCIOUS AND VICIOUS WAR AGAINST DARK SKINNED AFRICAN WOMEN! WHO HAPPENS TO BE THEIR OWN MOTHERS, SISTERS OR COUSINS!!!
WHAT IS LEFT IS A HEAVY CASUALTY OF PSYCHOLOGICALLY DAMAGED HUMAN BEINGS CALLED DARK SKINNED WOMEN! THESE WOMEN ARE EMOTIONALLY USED, ABUSED AND DISCARDED SOCIALLY, ECONOMICALLY AND PHYSICALLY BY THE SCHEMING MEN WHO TARGET THEM FOR SHORT TERM GAINS!!
THIS IS ONE ON THE MANY EVILS THAT HAS BEEN PLANTED WITHIN PEOPLE OF AFRICAN DESCENT WHERE THE SKIN TONE TENTACLES HAVE LEFT BODY-BAGS OF PSYCHOLOGICALLY RUINED/DAMAGED FEMALES!
THE MESSAGING BY THESE DARK SKINNED BLACK MEN IS LOUD AND CLEAR, AND IT SAYS TO DARK SKINNED WOMEN THAT “BEAUTIFUL WOMEN COME FROM EUROPE”!!!
THAT THE SYMBOL OF BEAUTY IS EUROPEAN WITH STRAIGHT HAIR! NO CURLY AFRICAN HAIR IS ALLOWED IN SUB-SAHARAN AFRICA NOW!!
https://www.youtube.com/watch?v=G-c7LaqTSjU
BEHIND THIS PLANTED SELF-LOATHING WAR WITHIN DARK SKINNED PEOPLE ARE TOXIC SKIN LIGHTENING PRODUCTS BEING PUSHED FOR PROFIT!!!
DARK SKINNED AFRICAN MEN ARE AT THE FORE FRONT OF WAGING THIS VICIOUS WAR AGAINST DARK SKINNED WOMEN!!