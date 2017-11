Members of Kisii Team Mafisi Invent New Proverbs That Angered Women

WAPI KISIIS TO EXPLAIN

I know nothing in Kisii , only salamu mbiu ole , puyamuno etc .. This this kipywet from kosobek sends me this , whatever it means they know !!

*Kisii Proverbs*

1.Mokungu maseka mboro yamwansera.

2.Mbere Ndokini Mboro Chirarose.

3.Mbere mache mache egechia mosacha ga’tama pi.

4.Mbere ngiya yarusia moiseke sobo

5.mbere ngiya mbokano botingire.

6.bote bwa embere tibonga bwa mabere orasibi monto.

7.bwansu mbwamabere ko bwambere imbwaetereri.

8.Mbere nengiya bakungu baito korende mokoa onde bwensi.

9.Mboro ntambe naende netu buya yarusia mokungu bote bwensi.

10.Mokungu obwate amanyonga amanene embere yaye mbaka etioke.

11.Mbere ngiya ko noborwaire bwaichora.

12.Masuama mange mbere etakuoma.

13.boterere bwa matobe mbonga boterere bwa mbere.

14.Bwasu mbwa nyama ko bwa mbere bwaetereri.

15.Ngende Matenena Mboro Yarorire.

16.Mbere Yareterera Bamura Batana Emetwe.

17.Mbere ngare mboro yagechia yagera mboro yarara.

18.Kobeka mboro mbere ime mbwansu kweretereire.