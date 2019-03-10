List of 32 Kenyans who perished in the ill fated Ethiopia Airlines Addis to Nairobi

Here is the list of Kenyans who perished in the ill fated Ethipian Airlines that crashed just six minutes after take off from Bole International Airport, Addis Ababa Ethiopia.
Click on this link to read all the names:
LIST OF KENYANS WHO WERE ON THE FLIGHT THAT CRASHED
KAMAU JANE NJERI
MWANGI ISAAC MINAE
KONARSKA STELLA OSEBE
KARIUKI GRACE MURUGI
MOHAMED SIITABDALLAMR
GATHUMBI AGNES MARY WANGARI
FLORENCE WANGARI
KAGECHE GEORGE MUKUA
KARANJA CAROLYNE
NJIUGUNA RYAN NJOROGE
ABDULHAI IBRAHIM MOHAMED
KARANJA ANN WANGUI
MUTUA BENARDMR
JABOMA ISABELLA BERYL ACHIE
MWASHI JULIA
BIRUNDU ANNE MOGOI
NDIVO MERCY NGAMI
EBEWELE HELEN WAITHIRA
ASIAVUGWA CEDRICK
KABAU GEORGEMR
HUSSEINSWALEH SWALEHMTETU
MWAZO JARED BABU
ODERO IMMACULATE ACHIENG
WAITHAKA JOSEPH
OTIENO JULIET MURUNDU
NGARE ANTHONY WANJOHI
SEEX JONATHAN
SEEX JONATHAN
LAHOTI VAIBHAV MUSYOK I ANNEMUKO
GATHU BENSONMAINA
KIPNGETICH ROGONY
KABUGI GEORGE GIKONYO
Comments
Anonymous says
rip