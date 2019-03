List of 32 Kenyans who perished in the ill fated Ethiopia Airlines Addis to Nairobi

Here is the list of Kenyans who perished in the ill fated Ethipian Airlines that crashed just six minutes after take off from Bole International Airport, Addis Ababa Ethiopia.

Click on this link to read all the names:

LIST OF KENYANS WHO WERE ON THE FLIGHT THAT CRASHED

KAMAU JANE NJERI

MWANGI ISAAC MINAE

KONARSKA STELLA OSEBE

KARIUKI GRACE MURUGI

MOHAMED SIITABDALLAMR

GATHUMBI AGNES MARY WANGARI

FLORENCE WANGARI

KAGECHE GEORGE MUKUA

KARANJA CAROLYNE

NJIUGUNA RYAN NJOROGE

ABDULHAI IBRAHIM MOHAMED

KARANJA ANN WANGUI

MUTUA BENARDMR

JABOMA ISABELLA BERYL ACHIE

MWASHI JULIA

BIRUNDU ANNE MOGOI

NDIVO MERCY NGAMI

EBEWELE HELEN WAITHIRA

ASIAVUGWA CEDRICK

KABAU GEORGEMR

HUSSEINSWALEH SWALEHMTETU

MWAZO JARED BABU

ODERO IMMACULATE ACHIENG

WAITHAKA JOSEPH

OTIENO JULIET MURUNDU

NGARE ANTHONY WANJOHI

SEEX JONATHAN

SEEX JONATHAN

LAHOTI VAIBHAV MUSYOK I ANNEMUKO

GATHU BENSONMAINA

KIPNGETICH ROGONY

KABUGI GEORGE GIKONYO