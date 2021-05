How all MPs voted for BBI in parliament, check betrayers and sell outs

Voting is as follows:

Hon. Yussuf Hassan – YES

Hon. Abdullahi Bashir – YES

Hon. Abuor Paul – YES

Hon. Beatrice Adagala – YES

Hon. Adan Safia Sheilh – YES

Hon. Shakeel Shabbir – YES

Hon. Alpha Miruka – YES

Hon. Adan Haji Ali – YES

Hon. Fatuma Gedi – YES

Hon. Ali Amin Deddy – YES

Hon. Olago Aluoch – YES

Hon. Rashid Amin – YES

Hon. Otiende Amollo – YES

Hon. Ayub Savula – YES

Hon. Angwenyi Jimmy – YES

Hon. Samuel Arama – YES

Hon. Malimo Arbelle – YES

Hon. Janet Teiyaa – YES

Hon. David Ole Sankok – YES

Hon. Dennitah Ghati – YES

Hon. Simba Arati – YES

Hon. Samuel Atandi – YES

Hon. Babu Owino – YES

Hon. Badi Twalib – YES

Hon. Owen Baya – YES

Hon. Florence Koskey – NO

Hon. Sakwa Bunyasi – YES

Hon. Rosa Buyu – YES

Hon. Jane Jepkorir – NO

Hon. Moses Cheboi – Abstain

Hon. Sabina Chege – YES

Hon. Gladwell Cheruiyot – YES

Hon. Charity Kathambi – YES

Hon. Charles Kamuren – NO

Hon. Kassait Kamket – YES

Hon. William Chepkut – YES

Hon. Dawood Abdul Rahim – YES

Hon. Samuel Moroto – NO

Hon. Mohamed Dahir – YES

Hon. Aden Duale – NO

Hon. Joyce Emanikor – NO

Hon. Francis Chachu – YES

Hon. Rigathi Gachagua – NO

Hon. Samuel Kinuthia – YES

Hon. Mercy Gakuya – YES

Hon. David Gikaria – YES

Hon. Faith Gitau – NO

Hon. Ali Wario Guyo – YES

Hon. Charles Gimose – NO

Hon. Robert Gichimu – YES

Hon. George Macharia – NO

Hon. Lilian Achieng – YES

Hon. Maalim Hassan – YES

Hon. Said Buya – YES

Hon. Rehema Hassan – NO

Hon. Moses Injendi – YES

Hon Nelson KOECH_ NO

HON. MATHIAS ROBI- NO

HON Vincent TUWEI- NO

HON Janet Rotich-NO

HON Silas TIREN- NO

Hon. Ahmed Ibrahim – YES

Hon. Hassan Mohamed – YES

Hon. Tim Wanyonyi – YES

Hon. Kimani Ichung’wah – NO

Hon. Cyprian Iringo – YES

Hon. Wainaina Jungle – YES

Hon. Maina Kamanda – YES

Hon. TJ Kajwang – YES

Hon. Rehema Jaldesa – NO

Hon. George Kaluma – YES

Hon. Elijah Memusi – YES

Hon. Joyce Kamene – YES

Hon. Ahmed Bashane – YES

Hon. Charles Njagua – YES

Hon. Alfred Keter – YES

Hon. Mohamed Garane – YES

Hon. Oku Kaunya – YES

Hon. Abdi Mude – YES

Hon. Paul Kahindi – YES

Hon. Kanini Kega – YES

Hon. Aisha Jumwa – NO

Hon. Irene Kasalu – YES

Hon. Adan Knaan – YES

Hon. Anthony Kiai – YES

Hon. Muturi Kigano – YES

Hon. David Njuguna – YES

Hon. Peter Kihara – YES

Hon. Kuria Kimani – YES

Hon. Charles Kilonzo – YES

Hon. Amos Kimunya – YES

Hon. Patrick Makau – YES

Hon. Johanna Kipyegon – NO

Hon. Simon King’ara – YES

Hon. Jeremiah Kioni – YES

Hon. Michael Kingi – YES

Hon. Julius Kibiwott- NO

Hon. William Cheptumo – NO

Hon. Joseph Kipkosgei – NO

Hon. George Sunkuiya – YES

Hon. Kivai Ernest – YES

Hon. Gideon Konchellah – YES

Hon. Wilson Kogo – NO

Hon. Nelson Arap Koech – NO

Hon. Beatrice Cherono – NO

Hon. Richard Chonga – YES

Hon. Gideon Keter – NO

Hon. Sarah Korere – YES

Hon. Nixon Korir – NO

Hon. Kipsengeret Koros – NO

Hon. Hilary Kosgei – NO

Hon. Caleb Kositany

Hon. Gideon Kimutai – YES

Hon. Dominic Kosgei – NO

Hon. John Waluke – NO

Hon. Jackson Lentoi – YES

Hon. Leshoomo Maison – YES

Hon. Naisula Lesuuda – YES

Hon. Lentoimaga Alois – YES

Hon. Peter Lochakapong – YES

Hon. Liza Chelule – NO

Hon. Jeremiah Ekamais – YES

Hon. Moses Lesonnet – NO

Hon. Mark Lomunokol – YES

Hon. Daniel Maanzo – YES

Hon. Maoka Maore – YES

Hon. Justus Kizito – YES

Hon. Joseph Manje – YES

Hon. Sylvanus Maritim – NO

Hon. Esther Passaris – YES

Hon. James Murgor – NO

Hon. Cornelly Serem – NO

Hon. Didmus Barasa – NO

Hon. Joshua Kimilu – YES

Hon. Fred Odhiambo – YES

Hon. Joseph Limo – NO

Hon. Jane Kihara – NO

Hon. Richard Oyonka – YES

Hon. James Lomenen – NO

Hon. Brighton Yegon – NO

Hon. Alfred Agoi – YES

Hon. Julius Musili – YES

Hon. Jessica Mbalu – YES

Hon. Mishi Mboko – YES

Hon. Kareke Mbiuki – YES

Hon. Mbogo Ali Menza – YES

Hon. Peter Masara – YES

Hon. Cecily Mbarire – NO

Hon. Josphat Gichunge – NO

Hon. David Mwalika – YES

Hon. Robert Mbui – YES

Hon. Swarup Mishra – YES

Hon. Omboko Milemba – YES

Hon. Ahmed Kolosh – YES

Hon. Mohamed Ali (Nyali) – NO

Hon. Mohamed Osman – YES

Hon. Ahmed Abdisalam Ibrahim – YES

Hon. Lokiru Mohamed – NO

Hon. Athman Ali – NO

Hon. Kipruto Moi – YES

Hon. Ben Momanyi – YES

Hon. Jerusha Momanyi – YES

Hon. Shadrack Mose – YES

Hon. Halima Mucheke – YES

Hon. Mahamud Sheikh – YES

Hon. Michael Muchira – YES

Hon. Gichuki Mugambi – YES

Hon. Titus Khamala – YES

Hon. Joseph Kalasinga – YES

Hon. Gabriel Kago – YES

Hon. Makali Mulu – YES

Hon. Gideon Mutemi – YES

Hon. Victor Munyaka – NO

Hon. Mugambi Rindikiri – NO

Hon. Aramat Lemanken – NO

Hon. Aduma Owuor – YES

Hon. Naomi Shaban – YES

Hon. Mark Nyamita – YES

Hon. Tecla Tum – NO

Hon. George Murugara – NO

Hon. Kathuri Murunge – YES

Hon. Patrick Musimba – YES

Among others.