Exposed: How DP Ruto appointed his tribesmen to the cabinet, full list, shame!

Ruto is a tribalist like non other!

Grand Coalition government!!

Raila Odinga’s appointees to the cabinet;

1. William Ruto …………….Kalenjin

2. Musalia Mudavadi……Luhya

3. Najib Balala……………Coastarian

4.Joseph Nyaga……….Kikuyu

5.James Orengo……..Luo

6.Fred Gumo…………Luhya

7.Anyang’ Nyong’o…..Luo

8.Henry Kosgei……..Kalenjin

9.Amason Kingi……Coasterian

10.Ibrahim Elmi……Turkana

11.Paul Otuoma……Luhya

12.Sally Kosgey……Kalenjin

13.Wycliffe Oparanya.Luhya

14.Otieno Kajwang’…..Luo

15.William Ole Ntimama…Maasai

16.Kipkalya Kones…..Kalenjin

17.Hellen Jepkemoi….Kalenjin

18.Omingo Magara………Kisii

19. Charity Ngilu…Kamba

UhuRuto government!!!!!!

Ruto’s appointees to the cabinet;

1. Charles Keter……Kalenjin

2. Henry Rotich……Kalenjin

3. Felix Kosgei….Kalenjin

4. Davis Chirchir…..Kalenjin

5. Willy Bett…….Kalenjin

6. Phyllis Kandie……Kalenjin

7. Faridah Karoney…..Kalenjin

8. Rashid Echesa. (Only luhya )

8. Simon Chelugui…….Kalenjin plus several other Kalenjins in key government portfolios.

Enda kanisani uombee hii shetani inakusukuma kwa Ruto ikuondokee if you aren’t a Kalenjin. You stand no chance in UDA my fren. Happy service.

Baba is a nationalis….. UDA choir master is a tribalist