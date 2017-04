The final tally for Murang’a County Senatorial nominations is as follows;-

Constituency. Kang’ata. Kembi

Kiharu. 39,818. 26,203

Gatanga. 15,771. 26,344

Kigumo. 25,950. 16,990

Kandara. 24,599. 27,516

Kangema. 14,759. 10,152

Maragwa. 18,517. 26,517

Mathioya. 18,769. 13,078

TOTAL. 158,183. 146,800

Winner. Hon. Irungu Kang’ata is the jubilee nominee for Senate, Murang’a county.