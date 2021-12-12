Волны Элиота И Фибоначчи

Один из методов технического анализа рынка Форекс / Forex заключается в определении волн Элиотта. Волны Элиотта на Форекс являются фундаментальной основой, позволяющей уже на базе этой стратегии строить свою собственную. Волна A – как правило, имеет 5 волн, но может иметь и 3. Волны 3, 5, B могут образовывать «голову и плечи». Характеристики волн Эллиотта Волна 1 – самая короткая.

Данная техника в основном применяется путем измерения соотношений Фибоначчи на отрезке между началом и окончанием рыночного колебания. В данном примере я взял для измерения движение от точки А до точки C, а также от точки А до максимальной вершины. Затем я измерил движение от точки B до точки C и от точки B до максимума. Волна 4 — волна, которую трудно идентифицировать, она составляет не более 38% от третьей. Ральф Эллиотт — обычный американский бухгалтер, практически всю свою жизнь работал в железнодорожных компаниях Центральной Америки и Мексики.

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Если волна 2 корректирует волну 1, то последовательность A-B-C корректирует волны с 1 по 5. Расчет сегментов ZigZag базируется на двух параметрах – минимальном количестве свечей ценового графика в волне – minBars и допустимой высоте волны (в пунктах) – MinSize. Как правило, выбор базы для построения выполняется трейдером или аналитиком вручную, что вносит субъективные ошибки. В результате возможно неточное определение ценовых уровней для открытия позиций, расстановки ордеров StopLoss и TakeProfit.

Дополнительным, усиливающим общие выводы сигналом будет взаимная про­порциональность всех волн согласно отношений чисел Фибоначчи (0.382, 0.5, 0.618 и т.д.). Волны 2 и 4 – корректирующие фазы волн 1 и 3 соответственно. Волновая теория была выдвинута Ральфом Нельсоном Эллиоттом в монографии “Волновой принцип”, опубликованной в 1938 году Чарльзом Коллинзом.

Аналогичную тактику можно применить к волне 5, к которой следует готовиться сразу же после начала Волны 4. Так называемые сетки Фибоначчи, активно используемые в техническом мониторинге фондового рынка, с достаточно высокой точностью определяют уровень «потолка» и «дна» изменяющих направление трендов. Таким образом, торговый потенциал волн Эллиотта усиливается подобными расчётами, которые можно отследить в популярных торговых терминалах. Девять из десяти трейдеров отказываются от применения Анализа Волны Эллиота, утверждая, что он никогда не срабатывает. Сначала я соглашался с данной точкой зрения и даже симпатизировал ей.

Волновая Теория Эллиотта

Действительно, для линейной модели ценообразования временная производная ценового приращения пропорциональна разности интенсивностей основного и двойственного потоков. Рассмотрим случай, когда основное движение представляется растущим трендом, основной падающий тренд рассматривается аналогично. В этом случае, чем больше разность интенсивностей спроса/предложения, тем больше намерение игроков рынка поддержать основную тенденцию, то есть сохранить растущий тренд. Следовательно, чем больше производная, тем более уверенное основное движение. Понятно, что ценовой импульс не затрагивает причины ценового движения.

Первое упоминание применения чисел Фибоначчи в трейдинге (вместе с объяснением, почему это так) принадлежит именно Эллиотту. До публикации его работ никто даже не думал в этом теория волн Эллиота направлении. Вдаваться в подробности не буду, это отдельная обширная тема. Вкратце, квадр 9 — это специальный калькулятор, Ганн, один из тех кто понял как им пользоваться.

Вторая Нисходящая Волна B Эллиотта

На форуме портала Trade Like a Pro архив для МТ4, в котором собраны рабочие инструменты для автоматического построения Фибо-уровней, включает более 150 разработок). Значения чисел Фибоначчи для линий, использующихся в стратегии или ТС. “Омикрон” бьёт по фондовым индексам и ценам на нефть.

Производить настройку индикаторов в соответствии с требованиями торговой системы. При этом следует стремиться к получению максимально эффективной разметки, а не подгонки показания инструментов Фибоначчи под сигналы других индикаторов. Дополнительно к линиям Фибоначчи на графике прорисовывается зона наиболее вероятной коррекции. Разработчиком реализована автоматическая разметка уровней коррекции Фибоначчи в режиме реального времени для текущего состояния рынка.

Четвертая Волна Эллиотта

(А) (С) – делятся на 5 волн, так как совпадают с направлением старшей тенденции II. (В) – состоит из трех волн, так как идет против тенденции II. Увидев, как формируется начальная Волна, трейдер может приготовиться оседлать Волну 3, которая имеет максимальную продолжительность во времени. Как только заканчивается Волна 2, которая, как было сказано выше, не может в нижней точке амплитуды быть меньше минимума Волны 1, в силу вступает секта Фибоначчи. В частности, уровни коррекции бычьего рынка в зоне Волны 3 будут иметь значения 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%.

Расширение и уровни коррекций Фибоначчи хорошо работают в тандеме с волнами Эллиота.

Чем сильнее волна импульса, тем сильнее волна коррекции, и наоборот.

Подобными инструментами являются «веер» , дуги , временные зоны и многие другие.

А вообще, построение линий Фибо требует большой аккуратности.

В конце концов, по мере более профессионального использования Волн Эллиотта, вы должны использовать только Сами волны и уровни Фибоначчи без использования дополнительных индикаторов.

При построении каналов Коррекций следует обращать особое внимание на Ь-волну.

Расширение и уровни коррекций Фибоначчи хорошо работают в тандеме с волнами Эллиота. Эти инструменты помогают определить паттерн торговой модели, что позволяет трейдеру предвосхищать дальнейший ход цены. Еще одним инструментом для трейдера может служить анализ так называемых волн Эллиотта.

Книга предназначена для начинающих аналитиков и трейдеров, которые интересуются классическим волновым анализом и прогнозированием финансовых рынков на его основе. При построении целей для каждой из коррекционных волн можно использовать уже известный нам инструмент — уровни Фибоначчи. Для получения целевых ориентиров второй волны в качестве начала и окончания движения принимается ход, пройденный волной 1. Для волны 4 за пройденное расстояние принимается волна 3, при этом ни первая, ни вторая не участвуют в измерении. Для коррекции АВС принимается весь пятиволновой ход, от начала первой волны и до окончания пятой. Согласованность между графическим анализом и волновой теорией проявляется и в построении каналов.

Волны А и С являются импульсными, а волна В относится к коррекционной. Далее, пять волн часового уровня складываются в волну 4-часового уровня, волновой цикл на 4-часовом графике складывается в волну дневного уровня и т.д. В конце концов, чем ближе будут результаты для целей для волны 5, рассчитанных разными методами, тем выше будут шансы увидеть разворот тренда между этими уровнями. Эта Плоская фигура, реже всего демонстрирующая выполнение соотношений Фибоначчи, возникает, когда с-волна Неудавшаяся или Удлиненная. Очень редко волна-с может соотноситься с волной-а с коэффициентом 38.2%, но это минимальное требование (ниже которого она опуститься не может). Сейчас я покажу вам торговую стратегию, где мы будем пытаться обуздать некоторые из волн в Последовательности Эллиотта.

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Как признавал сам Элиот в своей работе «Законы природы», математической основой теории стала последовательность чисел, которую открыл (или, чтобы быть точнее, вновь открыл) Фибоначчи в XIII веке. Математической основой теории волн Элиота является последовательность Фибоначчи. Включили логарифмическую шкалу, поместили в трендовый канал. Первая цель роста на средней границе, что совпадает с потенциалом 5 волн и областью Фибоначчи 1,618–2,168. Нижняя граница канала строится по 2 локальным минимумам графика.

Клин — это паттерн, который появляется исключительно в пятой волне и говорит о завершении импульса. Он представляет собой волновую фигуру, в которой все составляющие волны являются зигзагами — именно это отличает клин от классического импульса. Кроме того, в нем 4-я волна всегда заходит в диапазон 1-й, что не встречается в обычных 5-волновых импульсах. В зигзагах и искривленных плоских коррекциях волна С обычно составляет 1.618 волны А.

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При этом волны делятся на импульсные, создающие основной тренд и приводящие рынок в значительное движение, и корректирующие (откаты), характеризующиеся двойственным движением. В этой статье, вы ознакомились с тем как строить волны Элиота, используя сетку Фибоначчи. Как найти и отфильтровать пики и спады волн используя индикаторы типа осцилляторы.