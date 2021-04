The Judiciary is now firmly run by females –

1. Acting CJ (Philomena Mwilu);

2. Vice Chair JSC (Olive Mugenda);

3. Acting President Court of Appeal (Wanjiru Karanja);

4. Principal Judge, High Court (Lydia Achode );

5. Principal Judge, ELRC, (Maureen Onyango); J

6. udiciary Chief Registrar (Anne Amadi);

7. Registrar, High Court (Judy Omange);

8. Registrar Supreme Court (Esther Nyaiyaki);

9. Registrar JSC (Frida Mokaya).

10. Chief Justice nominee- Hon Justice Martha Koome Karambu