Comparing Appointments in the Moi and Uhuru Administrations – Be the judge

MOI GOVERNMENT

1. President -Moi (Kalenjin)

2. Attorney GENERAL- Amos Wako (Luhya)

3. Solicitor-General-Benjamin Kubo-Taita

4. CBK Governor – Nahashon Nyaga(Embu)

5. USA Ambassador – Yusuf Nzibo (Taita)

6. Head of Civil Service- Fares Kuindwa- Taita

7. NIS Director- James Kanyotu (kikuyu)

8. Speaker- Francis Ole Kaparo (Masai)

9. Army Commander-Lenges (Samburu)

10. KRA Commissioner-General:

John Msafari- Mijikenda.

UHURU KENYATTA GOVERNMENT

1.President- Uhuru (kikuyu)

2.Attorney General- Githu (kikuyu)

3.Solicitor-General -Njee Muturi (kikuyu)

4.CBK governor – Patrick Njoroge (kikuyu)

5.USA Ambassador- Githae (kikuyu)

6.Head of Civil Service -Kinyua (kikuyu)

7. NIS Director- Philip Wachira(Kikuyu)

8.Speaker- Justin Muturi(Kikuyu)

9.Army Commander- Robert Kariuki (Kikuyu)

10. KRA COMMISSIONER GENERAL -Njiraini (Kikuyu),,,,,,,this tribalist era must die this 2017…